Jet Airways arbeitet mit Emirates zusammen

Die indische Jet Airways wird auf den neuen Strecken von Indien nach den Emiraten mit der Fluggesellschaft Emirates zusammenarbeiten.

Jet Airways wir ab dem 23. August neu von Mumbai und Neu Delhi nach Dubai fliegen. Die Streckeneinführung geht auf diesen Routen zusammen mit einem Codeshare Abkommen mit der Fluggesellschaft Emirates aus Dubai. Die beiden Fluggesellschaften wollen den rasch wachsenden Markt zwischen Indien und den Emiraten gemeinsam bewirtschaften.