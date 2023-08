Jet Airways und Brussels Airlines spannen weiter zusammen

Die indische Jet Airways erweitert ihr Codeshare Agreement mit Brussels Airlines auf Paris und Manchester.

Ab dem 26. Oktober will Jet Airways über ein Codeshare Agreement mit Brussels Airlines die Städte Manchester und Paris in ihr Angebot aufnehmen. Mit der Erweiterung des Codeshare Agreements bietet Jet Airways nun Verbindungen zwischen Mumbai, Delhi und Chennai in Indien und den Städten Birmingham, Madrid, Barcelona, Lyon, Berlin, Paris und Manchester an. Neben Verträgen mit Brussels Airlines hält Jet Airways auch Vereinbarungen mit American Airlines, Air Canada, Qantas, ANA und Etihad.