Air France KLM darf bei der neuen Alitalia einsteigen
12.01.2009 RK
Nachdem der Verwaltungsrat von Air France KLM den Einstieg bei der neuen Alitalia absegnete, gab nun auch der Verwaltungsrat von Alitalia das OK für den Einstieg.
Nachdem der Verwaltungsrat von Air France KLM den Einstieg bei der neuen Alitalia am Freitag absegnete, gab nun auch der Verwaltungsrat von Alitalia das OK zum Einstieg.
Die italienische News Agentur ANSA meldete heute Nachmittag, dass der Verwaltungsrat der neuen Alitalia den Einstieg von Air France KLM bewilligte. Die französisch- niederländische Fluggesellschaft darf sodann 25 Prozent der neuen Alitalia kaufen und wird dadurch zum ersten starken Partner der italienischen Fluggesellschaft, die neu durch die Investorengruppe CAI geführt wird und offiziell ab Morgen an den Start gehen wird. Die beiden Fluggesellschaften haben noch keine Details zu dem Kauf des Aktienpakets und über eine zukünftige Zusammenarbeit offengelegt.
Link: Alitalia