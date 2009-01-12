Air France KLM darf bei der neuen Alitalia einsteigen

Nachdem der Verwaltungsrat von Air France KLM den Einstieg bei der neuen Alitalia absegnete, gab nun auch der Verwaltungsrat von Alitalia das OK für den Einstieg.

Nachdem der Verwaltungsrat von Air France KLM den Einstieg bei der neuen Alitalia am Freitag absegnete, gab nun auch der Verwaltungsrat von Alitalia das OK zum Einstieg.