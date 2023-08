Lufthansa will Alitalia nicht

Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa hat nochmals betont, dass sie kein Interesse an der bankrotten Alitalia hat.

Diese Haltung vertrete die Lufthansa schon lange und daran habe sich auch in den letzten Wochen nichts geändert, so eine Lufthansa Sprecherin. Die Alitalia brauche eine tiefgründige und ernsthafte Umstrukturierung. Damit hat die deutsche Airline die in der italienischen Tageszeitung „La Repubblica“ kursierenden Gerüchte über Verhandlungen zwischen Lufthansa und Alitalia dementiert. Auch British Airways hat sich von jeglichen Beteiligungsabsichten distanziert.