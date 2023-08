Jet Airways aus Indien baut Europanetz aus

Die indische Airline Jet Airways wird über ihren Partner Brussels Airlines weitere Europa Destinationen in ihr Streckennetzwerk aufnehmen.

Jet Airways erweitert ihr Codeshare Abkommen mit Brussels Airlines für Flüge über den Flughafen Brüssel. Neu werden können Jet Airways Flüge von indischen Destinationen über Brüssel nach Marseille, Toulouse, Genf und Wien gebucht werden. Die Strecke Brüssel Lyon wird von drei wöchentlichen Flügen auf sechs Flüge pro Woche aufgestockt. Jet Airways benutzt Brüssel als kleine Drehscheibe in Europa, die belgische Hauptstadt wird täglich von Mumbai, Dehli und Chennai durch Jet Airways bedient. Neben Brüssel fliegt Jet Airways in Europa nur London direkt an. Link: Jet Airways