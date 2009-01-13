China Eastern rechnet mit grossem Verlust 2008

China Eastern Airlines versucht Betriebskosten einzudämmen und den erwarteten grossen Verlust 2008 noch abzuwenden.

Am Montag gab CEA einen derzeitigen Verlust von CNY 6,2 Milliarden bekannt, der vor allem durch Abschreibungen aus Treibstoffgeschäften im November und Dezember entstand. CEA hat Anrecht auf eine Finanzspritze der chinesischen Regierung in der Höhe von CNY 7 Milliarden (USD 1,2 Milliarden).

Die Fluggesellschaft will nun einige Anteile an der mit AVIC gegründeten Joy Air verkaufen, ebenso wie das Unternehmen Yunnan. Das Projekt Tibet Airlines wird aufgegeben. CEA storniert auch bestellte Flugzeuge, streicht Strecken und senkt Flugfrequenzen.