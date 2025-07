Ferienstart am Flughafen Memmingen

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

Der Flughafen Memmingen rechnet während der Ferienwochen mit rund einer halben Millionen Fluggäste, das entspricht einem Wachstum von zehn Prozent.

Über eine halbe Million Menschen werden in den nächsten Sommerferienwochen am Flughafen Memmingen starten und landen. Süddeutschlands führender Low Cost Airport rechnet mit einer Steigerung des Passagieraufkommens um weitere zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und geht gut gerüstet in die heiße Ferienphase.

Waren es im Vorjahr 490.000 Passagiere, die den Flughafen Memmingen während der Ferienzeit nutzten, so rechnen die Verantwortlichen nun mit rund 540.000, was einem Plus von zehn Prozent entspricht. „Wir haben das größte Angebot seit Bestehen unseres Airports“, berichtet Flughafen Geschäftsführer Ralf Schmid. Aktuell stehen in den kommenden Wochen 60 Destinationen auf dem Flugplan, die insbesondere von den beiden großen Airline-Partnern Ryanair und Wizz Air bedient werden. Hinzu kommen weitere Ferienflieger, die im Auftrag von Reiseveranstaltern Memmingen unter anderem mit Korsika, Kreta und Rhodos verbinden. Das größte Angebot gibt es in diesem Sommer für Flüge nach Mallorca. Insgesamt rechnet der Flughafen mit rund 230 Abflügen pro Woche, 20 mehr als im letzten Jahr.

Für viele Reisende steht ein Flug in die Sonne an erster Stelle. So spielen die Ziele rund ums Mittelmeer auch in diesem Sommer eine große Rolle. Flüge in die Ferienregionen Spaniens, Griechenlands und Italiens sind sehr beliebt, aber auch Geheimtipps wie Montenegro oder Varna an der bulgarischen Schwarzmeerküste sind gefragt. Bei den Städtereisen sind neben Klassikern wie London, Dublin oder Rom auch reizvolle Newcomer wie Budapest, Krakau oder Riga am Start.

„Ein nicht unbedeutender Anteil unserer Passagiere nutzt die Ferienmonate auch für einen Besuch in der Heimat bei Verwandten und Freunden“, erläutert Flughafen Geschäftsführer Ralf Schmid. Insbesondere die zahlreichen Verbindungen nach Osteuropa seien für viele Menschen eine wertvolle Luftbrücke zwischen ihrem Arbeits- oder Studienort in Deutschland und ihrem Zuhause in Ländern des ehemaligen Ostblocks. Wie kaum ein anderer Airport verfügt Memmingen hier über ein enorm breites Angebot. Insgesamt sieht Schmid seine Mannschaft gut gerüstet und bestens vorbereitet für den zu erwartenden Ansturm.

Da es doch zu Wartezeiten kommen kann, empfehlen die Verantwortlichen, zwei Stunden vor Abflug am Airport einzutreffen, um in Ruhe und Gelassenheit in die schönste Zeit des Jahres zu starten. „Wer sehr früh am Morgen abfliegt“, so Schmid, „sollte sich eine Übernachtung vor Ort gönnen.“ Um unnötigen Stress beim Parken zu vermeiden, raten die Airport-Verantwortlichen insbesondere dazu, den Stellplatz vorab online zu buchen. Vom Parken außerhalb des Flughafen-Geländes raten sie dringend ab, da in den zahlreichen Zonen mit eingeschränktem Parkverbot konsequent abgeschleppt wird. Für die Anreise empfehlen sich auch die Angebote von Bahn und Bus. So pendelt der Airport City Shuttle täglich in der Zeit von 4.10 bis 23.10 Uhr alle 30 Minuten zwischen Memminger Bahnhof und dem Terminal. Zwischen dem Münchner Hauptbahnhof und dem Terminal verkehrt mehrmals täglich der Allgäu Airport Express. Dessen Nonstop-Verbindungen sind weitgehend auf die Flugzeiten abgestimmt. Vor dem Terminal befindet sich auch eine FlixBus-Haltstelle.