Bombardier gibt Q1 Gewinne bekannt

Bombardier gab gute Ergebnisse für das erste Quartal 2008 bekannt. Die Einnahmen stiegen um 21% und erreichten USD 4,8 Milliarden.

Der operative Gewinn betrug USD 321 Millionen, verglichen mit den USD 183 Millionen im letzten Finanzjahr. Der Reingewinn beträgt USD 226 Millionen, eine Steigerung um USD 147 Millionen zur Vorjahresperiode. Die Aktienerträge stiegen auf USD 0,12, im Vergleich zu den USD 0,04 im Vorjahr. Der gesamte Arbeitsvorrat stieg auf USD 55,5 Milliarden, im Januar waren es noch USD 53,6 Milliarden. Der freie Geldfluss verbesserte sich um USD 714 Millionen und erreichte USD 560 Millionen. Die Liquiditätslage ist mit USD 4,3 Milliarden Ende April gut, verglichen mit den USD 3,6 Milliarden am 31. Januar 2008.