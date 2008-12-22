China senkt Treibstoffpreis

Die chinesische Regierung hat den Treibstoffpreis im Inland auf CNY 5,050 (USD 736,49) pro Tonne gesenkt, zuvor lag der Preis bei CNY 7,450.

Die Senkung ist bereits die sechste in diesem Jahr. Dank der staatlichen Steuerung des Treibstoffpreises wurden chinesische Fluggesellschaften vom Ölpreisanstieg im Sommer nicht getroffen.

China Southern Airlines wird mit ihren 80 Prozent Inlandstrecken am stärksten von der Senkung profitieren und etwa CNY 5,8 Milliarden im Jahr sparen. China Eastern Airlines wird etwa CNY 3 Milliarden sparen, Air China mit nur 50 Prozent Inlandflügen etwa CNY 3,7 Milliarden. CAAC senkte auch die Treibstoffzuschläge auf Inlandflügen.