Shanghai Airlines generiert neues Betriebskapital

Shanghai Airlines plant, durch Privatverkäufe von Anteilsscheinen über CNY 999,99 Millionen (USD 146,3 Millionen) zu beschaffen, um ihr Kapital aufzustocken.

35 Prozent von CSH gehören der Stadtregierung von Shanghai. Jetzt sollen über 220 Millionen Aktien an Jinjiang International Holdings verkauft werden, womit diese einen Anteil von 23,62 Prozent.

Die Aktien notierten bei 5,24 Yuan, als sie am vierten Februar wegen der Gespräche von der Börse suspendiert wurden. CSH erwartet für 2008 einen Verlust, der gut doppelt so hoch sein dürfte wie die CNY 435 Millionen im Vorjahr. Zurzeit wird eine Fusion von CSH und China Eastern diskutiert.