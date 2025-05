American Airlines mit Verlust

Boeing 787-9 American Airlines (Foto: American Airlines)

American Airlines hat im 1. Quartal 2025 einen Verlust von 473 Millionen US-Dollar eingeflogen, ein Jahr zuvor resultierte ein Verlust von 312 Millionen US-Dollar.

Das erste Quartal gilt in der ganzen Airline Branche in der Regel als das schlechteste, so ist es nicht verwunderlich, dass die weltweit grösste Fluggesellschaft einen Verlust hinnehmen muss.

American Airlines konnte im ersten Quartal 2025 einen Umsatz von 12,551 Milliarden US-Dollar erzielen, das war fast gleich viel wie in der vergleichbaren Vorjahreszeitspanne. Die Kosten sind um 2 Prozent auf 12,821 Milliarden US-Dollar gestiegen. Der Betriebsverlust gibt American Airlines mit 270 Millionen US-Dollar an, ein Jahr zuvor resultierte im ersten Quartal ein Betriebsgewinn von 7 Millionen US-Dollar.

American Airlines schliesst das erste Quartal 2025 mit einer Liquidität von 10,8 Milliarden US-Dollar ab.