Learjet macht Bruchlandung

Learjet 35A (Foto: Pepe ANCIRA)

Am 10. Februar 2025 machte ein Learjet 35A auf dem Flughafen Scottsdale in Arizona eine Bruchlandung, dabei kam der Pilot ums Leben.

Der Businessjet vom Typ Learjet 35A ist am Montagmittag auf dem Austin-Bergstrom International Airport in der Stadt Austin im US-Bundesstaat Texas zu einem Flug nach Scottsdale im Bundesstaat Arizona gestartet. An Bord des zweistrahligen Businessjets befanden sich zwei Piloten und zwei Passagiere. Der Learjet 35A setzte um 14:38 Uhr Lokalzeit auf der Piste 21 zur Landung an, aus noch nicht geklärten Gründen kam der Jet seitlich von der Landebahn ab und krachte in ein geparktes Flugzeug. Der Kapitän kam bei dem Zusammenstoss ums Leben, der Copilot und die zwei Passagiere mussten verletzt ins Spital überführt werden. Die US-Transportbehörde hat zusammen mit der US-amerikanischen Luftfahrtbehörde eine Flugunfalluntersuchung eingeleitet.

Unfallstelle Learjet 35A Runway Excursion (Foto: AP Authority)

Das Flugzeug

Bei dem Unfallflugzeug handelt es sich um den Learjet 35A Businessjet mit der Kennung N81VN. Der zweistrahlige Businessjet wurde unter der Seriennummer MSN 652 im Jahr 1989 gebaut. Das Unglücksflugzeug wurde bei diesem Landeunfall sehr stark beschädigt und kann wahrscheinlich nicht mehr aufgebaut werden. Bei dem geparkten Gulfstream G200 Geschäftsreisejet entstand erheblicher Sachschaden.

Das Wetter

Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt gut.

METAR

METAR KSDL 102053Z 25006KT 10SM CLR 23/M03 A2993 RMK AO2 SLP121 T02331033 58031

METAR KSDL 102153Z 10SM CLR 24/M06 A2991 RMK AO2 SLP112 T02391061