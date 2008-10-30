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Bell Helicopter streicht 500 Stellen

30.10.2008 NCAR
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Bell Helicopter gab gestern bekannt, dass ihre Belegschaft um 500 Personen reduziert werden soll.

Die Entlassungen betreffen etwa 4 Prozent der Belegschaft von Bell Helicopter, darunter auch 20 Prozent der Angestellten auf Managementebene. Die meisten Stellen werden in Dallas-Fort Worth gestrichen, in Amarillo werden etwa 20 Jobs aufgehoben.

Die Entlassungen sind eine Folge der Kündigung des ARH-70A Hubschrauber-Entwicklungs- vertrags durch das US Verteidigungsdepartement. „Nach der Kündigung des ARH-70A Programms müssen wir wettbewerbsfähig bleiben und daher Veränderungen bei der Belegschaft vornehmen,“ sagte CEO Richard Millman. Die Betroffenen werden noch 60 Tage Lohn erhalten.

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