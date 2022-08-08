400ster Bell 505 Jet Ranger X ausgeliefert

Vierhundertster Bell 505 Jet Ranger X ausgeliefert (Foto: Bell)

Bell Textron hat am 4. August 2022 die Auslieferung des vierhundertsten Bell 505 Jet Ranger X bekanntgegeben.

Der Jubiläumshubschrauber ging an den britischen Eigentümer von Cotswold Aviation und Geschäftsleiter von Grenade Lebensmittel, Al Barratt. Der vierhundertste Bell 505 Jet Ranger X wurde während einer kleinen Feier im Bell Werk in Mirabel, Kanada, dem neuen Besitzer übergeben. Der Bell 505 Jet Ranger X hat im Dezember 2016 die Musterzulassung von Transport Canada und im Juni 2017 die Musterzulassung der FAA erhalten.

Bei dem Bell 505 Jet Ranger X handelt es sich um den Nachfolger des weltweit wohl bekanntesten Jet Ranger Turbinenhubschraubers. Der fünfsitzige Bell 505 Jet Ranger X wird von einer 504 PS starken Safran Arrius 2R Turbine angetrieben und verfügt über ein modernes Garmin G1000H Glascockpit. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei 125 Knoten (231 km/h) und die Reichweite gibt Bell mit 306 Nautischen Meilen 566 Kilometern an.

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