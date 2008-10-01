Bell kann weitere Hubschrauber liefern

Bell Helicopter Textron Inc kann 11 weitere UH-1Y und vier AH-1Z an die amerikanischen Verbände liefern.

Die neu Bestellten Hubschrauberkönnen zu einem Fixpreis von rund 210 Millionen US Dollar gekauft werden. Der Preis wurde in einem früheren Auftrag mit dem Hersteller Bell Helicopters fixiert. Bei dem UH-1Y handelt es sich um den unverwüstlichen Transporthubschraube, der bereits im Vietnam Krieg eingesetzt wurde und bei dem AH-1Y sprechen wir von einem kampfwertgesteigerten und verbesserten Abkömmlings des Huey Cobra Kampfhubschraubers. Die Hubschrauber werden bis Ende Januar 2011 ausgeliefert sein.