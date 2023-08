Irak kauft 24 Bell Helikopter

Am 27. April konnte Bell Helicopter eine Bestellung über vierundzwanzig Bell 407 Hubschrauber entgegennehmen.

Am 27. April konnte Bell Helicopter eine Bestellung über vierundzwanzig Bell 204 Hubschrauber entgegennehmen.

Für die Bestellung zeichnete sich der irakische Staat verantwortlich. Die Hubschrauber entsprechen einem Marktwert von rund 60 Millionen US Dollar. Der Auftrag wird über eine Zeitspanne von 27 Monaten abgearbeitet. Irak zeichnete neben dem Kaufvertrag noch zusätzlich 26 Optionen auf denselben Hubschrauber. Der Auftrag wird über die US Army abgewickelt und die Hubschrauber werden in der irakischen Armee künftig für Verbindungs- und Transportaufgaben verwendet.

FliegerWeb Wochenschau mit folgenden Themen: Swiss meldet Quartalsgewinn. Lufthansa und Southwest Airlines mit Verlust. Mirage 2000 immer noch voll Einsatzbereit.