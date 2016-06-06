Airbus A350-1000 soll Ende Jahr abheben

A350-1000 first Aircraft (Foto: Airbus)

Laut Airbus soll der erste Airbus A350-1000 noch in diesem Jahr zu seinem Jungfernflug starten.

Der erste Airbus A350-1000 trägt die Baunummer MSN059 und befindet sich bereits in einem weit fortgeschrittenen Endfertigungsstadium. Die Maschine wurde Ende April von der Endmontagestation 40 auf die Station 30 geschleppt, wo sie die Triebwerke angebaut bekommt. Alle A350 XWB Montagestationen können sowohl für den A350-900 als auch für den A350-1000 genutzt werden. Airbus will den ersten Airbus A350-1000 noch in diesem Jahr in die Luft bringen, das Flugtestprogramm wird mit drei Flugzeugen bestritten. Alle drei Flugzeuge befinden sich bereits in einem fortgeschrittenen Endfertigungsstadium. Die ersten Kundenmaschinen sollen dann ab Mitte 2017 ausgeliefert werden.

Die A350-1000 hat gegenüber der A350-900 mit fast 74 Metern den längeren Rumpf, als Antrieb erhält sie die stärksten Triebwerke, die Airbus je verbaut hat. Das Rolls Royce Trent XWB-97 Triebwerk befindet sich bei Rolls Royce momentan noch in der Endtestphase. Die A350-1000 XWB kann in einer typischen Drei-Klassen-Konfiguration 366 Passagiere über nonstop Entfernungen von bis zu 7.950 Nautischen Meilen (14.723 km) transportieren. Airbus hat bislang 181 Aufträge für die A350-1000 von zehn Kunden erhalten.