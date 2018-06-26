Bell liefert 100sten Jet Ranger X aus

Bell 505 Jet Ranger X hundertster Hubschrauber (Foto: Bell)

Der Hubschrauberfabrikant Bell hat die Übergabe des hundertsten Jet Ranger X bekanntgegeben.

Der Jubiläumshubschrauber wurde an den Nordamerikanischen Anbieter Hunt Companies übergeben. Hunt Companies wird den Bell 505 Jet Ranger X für den Transport von Bedarfskunden verwenden. Der erste Bell 505 Jet Ranger X wurde an Scott Ursel von Pylon Aviation an der HAI Heli Expo im Jahr 2017 übergeben.

Bei dem Bell 505 Jet Ranger X handelt es sich um den Nachfolger des weltweit wohl bekanntesten Jet Ranger Turbinenhubschraubers. Der fünfsitzige Bell 505 Jet Ranger X wird von einer 504 PS starken Turbomeca Arius 2R Turbine angetrieben und verfügt über ein modernes Garmin G1000H Glascockpit. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei 125 Knoten (231 km/h) und die Reichweite gibt Bell mit 566 Kilometern an. Bell konnte bereits mehr als 300 Bestellungen für den neu aufgelegten Jet Ranger entgegennehmen.