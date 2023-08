Delta meldet Quartalsverlust

Delta Air Lines Inc. Hat das zweite Quartal mit einem Verlust von US$ 257 Millionen abgeschlossen. Dies ist ein besseres Resultat als 2008.

Der Verlust entspricht US$ 0,31 pro Aktie, dagegen verlor die Airline in der Vergleichsperiode des Vorjahres mit einem Verlust von US$ 2,64 pro Aktie ab. Ohne die Aufwände im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss mit Northwest Airlines wäre Delta nur mit US$ 199 Millionen in die roten Zahlen geraten. Das Einkommen stieg zwischen April und Juni um 27 Prozent auf US$ 7 Millionen an. Experten von Thomson Reuters hatten mit einem Verlust von US$ 0,29 gerechnet bei einem Umsatz von US$ 6,94 Milliarden.