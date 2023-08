Air France KLM interessiert an Czech Airlines

Bereits Ende Februar signalisierte die französisch- niederländische Fluggesellschaft Air France KLM ihr Interesse an den Staatsanteilen von Czech Airlines.

An einer Konferenz in New York bekundete der Geschäftsführer von Air France KLM sein Interesse an dem tschechischen Flag Carrier. Seine Aussage wurde durch eine Pressesprecherin von Air France KLM präzisiert, indem sie sagte, dass Czech Airlines unter der Lupe ihrer Übernahmespezialisten stehen würde. Die tschechische Regierung möchte 92 Prozent der Fluggesellschaft verkaufen und hofft mit dem Verkauf der Staatsanteile 176 Millionen Euro für die Staatskasse lösen zu können. Angebote können bis zum 23 März 2009 eingereicht werden. Link: Air France KLM Link: Czech Airlines