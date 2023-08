CSA Czech Airlines baut Stellen ab

Czech Airlines will wegen der anhaltenden Krise in allen Abteilungen bis zu zwanzig Prozent ihrer Stellen abbauen.

Dies bestätigte die CSA-Sprecherin Hana Hejskova in Prag. Von den rund 4.600 Arbeitsplätzen könnten bis zu 860 eingespart werden, so Hejskova. Die Airline sei bereits in Verhandlungen mit ihren Gewerkschaften. Auch Präsident Radomir Lasak sieht keine andere Möglichkeit als die Verkleinerung der Flotte und des Streckennetzes, machte aber dazu keine genaueren Angaben. Laut CSA sollen die Entlassungen zwischen 2009 und 2010 ausgesprochen und durchgeführt werden. CSA wurde anfangs Jahr zum Verkauf an Private ausgeschrieben. Interessiert sind Air France-KLM und das tschechische Konsortium Unimex/Travel Service. Die Entscheidung wird erst im Oktober erwartet. Czech Airlines hat im ersten Quartal des Jahres einen Rückgang der Passagierzahlen um zwölf Prozent vermeldet und einen Verlust von US$72,2 Millionen einstecken müssen.

