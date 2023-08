Farnbotough Aircraft geht in Konkurs

2002 wurde der Flugzeugbauer ins Leben gerufen, jetzt muss Farnborough Aircraft bereits Konkurs anmelden.

Mit Farnborough Aircraft muss ein weiterer Hoffnungsträger bei der Entwicklung und im Bau von innovativen Kleinflugzeugen aufgeben. Der Flugzeugbauer aus England wollte sein Turboprop getriebenes Kleinflugzeug F1 Kestrel zur Marktreife entwickeln. Das neue Flugzeug war für sechs Leute ausgelegt und in der Klasse der PC 12 positioniert. Von der F1 Kestrel wurde lediglich ein Prototyp in den Vereinigten Staaten gefertigt. Die Unternehmung ist an der Beschaffung neuen Kapitals gescheitert.