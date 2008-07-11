Zweiter Tecnam P2006-T fliegt

Der zweite Prototyp der Tecnam P2006-T, ausgestattet mit analogen Instrumenten, hat am 09. Juli 2008 seinen Jungfernflug erfolgreich absolviert.

Alle durchgeführten Tests haben die positiven Flugeigenschaften und die Leistungsdaten, die schon mit dem ersten Prototypen erflogen wurden, bestätigt. Die statischen Test und weitere Flugtests befinden sich in der Abschlussphase. Damit soll die Zulassung durch ENAC und die Ausstellung des Type Certificate dieser Variante bis Anfang Oktober abgeschlossen sein. Die Zulassung der Version mit dem Garmin 950 Cockpit wird kurz danach angestrebt. Die Produktion ist bereits angelaufen und die ersten Auslieferungen an Kunden werden Ende Oktober 2008 erwartet.