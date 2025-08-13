Discover Airlines und Eisdiele mit Marketingaktion

Discover Airlines Airbus A330

Pop-up-Aktion: Discover Airlines übernimmt Frankfurter Eisdiele für letztes Ferienwochenende.

(N)ice! Vom 14. bis 17. August verwandelt Discover Airlines die Eisdiele Pallina im Herzen Frankfurts in ein ganz besonderes „Eisparadies". Pünktlich zum letzten Wochenende der hessischen Sommerferien bringt der in Frankfurt beheimatete Ferienflieger das Urlaubsfeeling mitten in die Stadt – passend zum sommerlichen Wetter, das nochmal richtig anzieht.

Die beliebte Eisdiele nahe des Mainufers ist bekannt für ihr hochwertiges, handgemachtes Eis und ihre kreativen Sorten. An diesem Wochenende sind die Eissorten nach beliebten Reisezielen aus dem Discover Airlines-Flugplan benannt – darunter karibische Genüsse wie „Punta Cana" (Schokoladensorbet mit Kokosraspeln), griechische Aromen mit „Skiathos" (Joghurt-Lemon-Crunch mit Honig) oder marokkanische Spezialitäten bei „Marrakesch" (Weiße-Schokolade-Mohn mit Dattelsirup). Hier gibt es Fernweh zum Löffeln, ganz regulär für 2,50€ die Kugel. Zusätzlich haben Gäste täglich die Chance, Flüge zu gewinnen – ein besonderes Extra für alle Eis- und Reisebegeisterten.

„Wir suchen immer wieder kreative Wege, um die Bekanntheit unserer jungen Marke als Ferienflieger zu steigern", erklärt Anne Platten, Head of Marketing bei Discover Airlines. „Dabei setzen wir bewusst auf Aktionen, die sympathisch sind, im Gedächtnis bleiben und vor allem zu uns passen. Die Übernahme einer Eisdiele im Rahmen einer Pop-up-Aktion ist für uns der perfekte Fit – denn Eis und Ferien gehören einfach zusammen und Laufkundschaft ist garantiert. Wir hoffen, den Frankfurter:innen damit das Ende ihrer Sommerferien zu versüßen und ganz nebenher Inspiration für den nächsten Urlaub zu liefern."

Discover Airlines hat bereits mit Aktionen wie gebrandeten Pizzakartons in Frankfurter Pizzerien, Rikshaws auf dem Münchner Oktoberfest oder einem mobilen Eiswagen für Reisebüros und Veranstalter für Aufsehen gesorgt – immer mit dem Ziel, Feriengefühl und Reiseinspiration in den Alltag zu bringen.

