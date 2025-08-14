Mehr Unterhaltung bei United Airlines

United Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Mehr Unterhaltung auf Flügen von United Airlines, die Airline verfolgt das Ziel, 300.000 Unterhaltungsbildschirme in der gesamten Flotte zu haben.

United Airlines sorgt für noch mehr Unterhaltung auf ihren Flügen: Auf den aktuell über 130.000 Monitoren in den Sitzen an Bord und in der United-App sind jetzt auch ausgewählte, internationale Eigenproduktionen von Apple TV+, sogenannte Apple Originals, kostenfrei verfügbar. Dazu zählen prämierte Serien wie Severance, Shrinking, Ted Lasso, Slow Horses, Silo und viele mehr.

United hat in den letzten Jahren eine Reihe von Investitionen getätigt, um das Erlebnis an Bord stetig zu verbessern. Dazu zählt unter anderem die Installation von Bildschirmen in den Rückenlehnen an jedem Sitz als Teil des Wachstumsplans United Next. Erst kürzlich kündigte die Airline eine neue Kabinenausstattung mit Bluetooth-fähigen 27-Zoll-4K-OLED-Bildschirmen in den Rückenlehnen an, den größten Monitoren unter den US-Fluggesellschaften. Die Einführung von Apple TV+ geht mit den Plänen von United einher, durch die Lieferung von Hunderten neuen Maschinen und durch die Nachrüstung bestehender Flugzeuge mehr als 300.000 Bildschirme in der Flotte zu haben.

„Apple produziert herausragende, eigene Serien. Passagiere von United werden es genießen, ihre Lieblingsserien der Apple Originals kostenfrei auf ihrem nächsten Flug anzuschauen“, so Mark Muren, Managing Director of Product, Identity and Loyalty bei United. „Wir setzen damit neue Standards für ein exklusives Erlebnis an Bord. Unsere einzigartige Zusammenarbeit mit Apple TV+ gibt Fluggästen noch mehr hochwertige Inhalte auf den neuesten hochauflösenden Bildschirmen.“

Die Serien von Apple Originals finden Passagiere in einem eigenen „Apple TV+“-Kanal. Dieser beinhaltet jeweils die kompletten ersten Staffeln von Severance, Shrinking, Ted Lasso, Slow Horses und Silo; The Morning Show und Bad Sisters kommen im September dazu. Jeden Monat werden weitere neue Staffeln und Inhalte hinzugefügt, darunter auch mehr als 250 Folgen von TV-Shows, Dokumentationen und Filme.

United hat bereits in der Vergangenheit mit Apple zusammengearbeitet, um Kunden und Mitarbeitern mit wegweisenden Entwicklungen zu unterstützen. Dazu zählen:

Updates zum Flug in Echtzeit auf dem iPhone und der Apple Watch: United war die erste US-Fluggesellschaft, die Live-Aktivitäten auf dem iPhone unterstützt hat. Diese ermöglichen es Passagieren, in Echtzeit personalisierte Mitteilungen zum Flug, wie der Countdown zum Boarding, die Gate-Nummer, Sitzplatzinformation, Gepäcknachverfolgung und vieles mehr, direkt auf dem Sperrbildschirm oder in der Dynamic Island zu erhalten – und das alles, ohne die United-App zu öffnen. Die wichtigen Fluginformationen werden ebenfalls als Live-Aktivitäten auf der Apple Watch angezeigt. Seit letztem Jahr haben die Updates in Echtzeit Millionen von Reisenden geholfen, vor allem während der Hauptreisezeiten.

Verbesserung der Gepäcknachverfolgung: United hat die Apple-Funktion „Objektstandort teilen“ für AirTags in ihre App integriert. Kunden, die mit einem AirTag oder „Wo ist?“-Netzwerkzubehör reisen, können ganz einfach den Standort mit dem United-Kundenservice teilen, falls einmal ihr aufgegebenes Gepäck nicht mit ihnen zusammen den Zielort erreicht.

Unterstützung für die Mitarbeiter: Mit iPhone und iPad sind die Mitarbeiter von United völlig mobil und können ihre Arbeit optimal erledigen – Aufgaben lassen sich effizienter umsetzen, die Kommunikation wird vereinfacht und damit wird auch das Fliegen für die Kunden noch angenehmer.

Über United Airlines

„Good Leads The Way.” Von den US-Drehkreuzen in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. bedient United das umfangreichste, weltweite Streckennetz eines Nordamerika-Carriers. United ist die größte Fluggesellschaft der Welt, gemessen an den verfügbaren Sitzplatzmeilen. Wer ein Teil des United-Teams werden möchte, kann sich über united.com/careers informieren. Weitere Details zum Unternehmen gibt es auf united.com. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der Nasdaq unter dem Kürzel UAL gehandelt.