LOT baut Streckennetz weiter aus

LOT Polish Airlines Boeing 737-8 (Foto: LOT Polish Airlines)

LOT Polish Airlines erweitert zur Wintersaison 2025/2026 das Flugangebot und wird mit Rovaniemi in Finnland und Málaga in Spanien zwei neue Ziele bedienen.

Während die Rovaniemi-Flüge saisonal in den Wintermonaten stattfinden, ist Málaga – nach Barcelona und Madrid – bereits das dritte spanische Ganzjahresziel von LOT Polish Airlines. Geflogen wird jeweils ab dem globalen Drehkreuz der Airline in Warschau.

Zweimal pro Woche an den Polarkreis nach Rovaniemi

Nach Rovaniemi, in die Hauptstadt der nordfinnischen Region Lappland, geht es mit LOT Polish Airlines vom 27. November 2025 bis zum 1. Februar 2026 jeden Donnerstag und Sonntag mit einer Boeing 737 MAX 8. Der Ort in der Nähe des Polarkreises gilt als das Zuhause des Weihnachtsmanns, bietet aber darüber hinaus viele Möglichkeiten, schneereiche Wintertage bei Skilangkauf, Schneeschuhwanderungen, Begegnungen mit Rentieren und vielem mehr zu erleben. Abflug in Warschau ist jeweils um 11:35 Uhr mit Ankunft in Rovaniemi nach 2:45 Stunden um 15:20 Uhr Ortszeit.

So gelangt man auch ab einigen anderen Städten bequem über Warschau nach Rovaniemi:

Ab Frankfurt

Abflug um 7:20 Uhr, Ankunft in Rovaniemi um 15:20 Uhr nach 7:00 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Hamburg und München

Abflug um 6:55 Uhr, Ankunft in Rovaniemi um 15:20 Uhr nach 7:25 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Wien

Abflug um 9:20 Uhr, Ankunft in Rovaniemi um 15:20 Uhr nach 5:00 Stunden Gesamtreisezeit

Bis zu sechsmal wöchentlich an die Costa del Sol nach Málaga

Der Start für die neue Flugverbindung von LOT Polish Airlines nach Málaga erfolgt am 15. Januar 2026. Während des Winters bedient die Fluglinie diese Strecke jeden Montag, Donnerstag, Freitag und Sonntag; in der Sommersaison kommen als weitere Flugtage Mittwoch und Samstag hinzu. Málaga gilt dank des angenehmen mediterranen Klimas der Costa del Sol das gesamte Jahr über als ein beliebtes Reiseziel, das neben Stränden auch ein umfangreiches Kulturangebot besitzt. So ist unter anderem dem berühmtesten Sohn der Stadt, dem Künstler Pablo Picasso, ein eigenes Museum gewidmet. Die Abflugzeit in Warschau ist jeweils um 10:20 Uhr mit Ankunft in Málaga um 14:35 Uhr (4:15 Stunden Flugzeit). LOT Polish Airlines setzt auf diesen Flügen Maschinen vom Typ Boeing 737-800 ein.

Beispiel einer Umsteigeverbindung nach Málaga:

Ab Hamburg

Abflug um 6:55 Uhr, Ankunft in Málaga um 14:35 Uhr nach 7:40 Stunden Gesamtreisezeit

Über LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines, ein Mitglied der Star Alliance, ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, Japan, Südkorea, Indien und Kasachstan. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.