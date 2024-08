Ausbildungsstart am Flughafen Hannover

TUI fly am Flughafen Hannover (Foto: Flughafen Hannover)

Am 2. August 2024 begrüßt der Flughafen Hannover 28 junge Menschen, die am Hannover Airport in das Berufsleben starten.

Neben 19 Azubis bei der Flughafengesellschaft beginnen neun Azubis Ihre Ausbildung bei der AirITSystems GmbH. Über zehn verschiedene Ausbildungsberufe werden in diesem Jahr besetzt. Von den Elektronikern für Betriebstechnik, über die Kaufleute für Dialogmarketing und Büromanagement bis hin zu den Fachkräften für Schutz und Sicherheit ist alles dabei.

Neue Auszubildende am Flughafen Hannover 2024 (Foto: Flughafen Hannover)

In den nächsten Tagen finden die Welcome Days für die Nachwuchstalente statt. Dabei erhalten die Azubis spannende Einblicke in die Flughafenwelt und ihren zukünftigen Arbeitsalltag. Es stehen unter anderem die Sicherheitsschulung, Erste-Hilfe-Kurs, Vorträge und das Kennenlernen der Geschäftsführung und der Kollegen auf dem Plan.

Für die jungen Leute eine spannende Zeit. Es warten vielfältige Aufgaben in den unterschiedlichsten Geschäftsbereichen auf sie.

Während der Jahrgang 2024 in die Ausbildung startet, beginnt für das Ausbilderteam bereits die Vorbereitung für 2025. Ab September ist Bewerbungsstart.

Alle Informationen zum Thema Ausbildung am Hannover Airport finden Interessierte auf hannover-airport.de/ausbildung.

Der Hannover Airport heißt alle Azubis in der Airport-Familie herzlich willkommen und wünscht viel Erfolg und eine spannende Zeit am HAJ!