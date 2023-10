Flughafen Hannover freut sich auf Ferienwelle

Flughafen Hannover (Foto: Flughafen Hannover)

Der Flughafen Hannover erwartet während den Herbstferien rund 350.000 Passagiere, die beliebtesten Ziele liegen im Mittelmeerraum und auf den Kanaren.

Am Freitag starteten die niedersächsischen Herbstferien. Vom 13. bis zum 30. Oktober 2023 haben alle Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen frei. Viele Reisende nutzen die zwei Wochen um den Sommer zu verlängern und dem Herbstwetter in Deutschland zu entfliehen. Der Hannover Airport erwartet in den Ferien rund 350.000 Fluggäste.

Die beliebtesten Reiseziele ab Hannover Airport sind erneut die Kanaren, die griechischen Inseln und viele Destinationen in der Türkei. Aber auch die Balearen und weitere Warmwasserziele sind im Herbst beliebt.

Für Städteurlauber gibt es ebenfalls viele Möglichkeiten ab Hannover: London, Paris, Wien, Kopenhagen, Barcelona, Istanbul und weitere Metropolen sind ebenfalls direkt erreichbar.