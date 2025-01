Berufsinfo Tag am Flughafen Graz

Graz Airport (Foto: Graz Airport)

Um im kommenden Sommer das Flugaufkommen perfekt bewältigen zu können, sucht der Graz Airport bereits jetzt saisonale Mitarbeiter:innen für die Bereiche Check-in sowie Flugzeugabfertigung.

Interessierte können im Rahmen eines Recruiting Days am 23. Jänner nicht nur den zukünftigen Arbeitsplatz kennenlernen, sondern auch Kolleg:innen zu den Abläufen, Herausforderungen und Benefits des Graz Airport befragen und sich gleich vor Ort bewerben.

Das Um- und Auf für einen reibungslosen Flugverkehr sind die Mitarbeiter:innen; Anzahl, Know How und Motivation müssen stimmen. Um auch in den kommenden Sommermonaten perfekt aufgestellt zu sein, werden Interessierte nun zum dritten Recruiting Day geladen.

„Wir haben mit den Recruiting Days in den letzten beiden Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht“, erklären die beiden Geschäftsführer des Graz Airport, Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig. „Durch die gute Einführung und den persönlichen Kontakt mit zukünftigen Kolleg:innen bekommen Interessierte schnell eine Bild des Aufgabenfeldes und können besser einschätzen, ob das Fluggeschäft wirklich ihr Traumjob ist.“

Infos zu den Recruiting Days

Wer?

Alle interessierte Personen ab 18 Jahren sind willkommen. Wichtig: Bereitschaft für den Schichtdienst und Führerschein Klasse B

Wann?

Donnerstag, 23. Jänner 2025

Einlass und Registrierung 15:00 Uhr

Vorstellung der Arbeitsbereiche jeweils 16:15 & 18:30 Uhr

Im Anschluss Kennenlernen und Bewerbungsmöglichkeit

Wo?

Der Recruiting Day findet in den Konferenzräumen im ersten Stock der Abflughalle des Graz Airport statt.

Wie?

Anmeldung erbeten, aber nicht Voraussetzung. Mitzubringen sind ein amtlicher Lichtbildausweis, der Lebenslauf und die Abschlusszeugnisse.

Anmeldung sowie Informationen unter: [email protected] bzw. graz-airport.at/recruitingday

Flughafen Graz