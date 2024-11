Hannover mit neuen Sommerdestinationen

Flughafen Hannover (Foto: Flughafen Hannover)

Mit der neuen Ausgabe der Reisewelt Hannover Airport nonstop durchstarten. Klagenfurt und Bozen sind ab dem Sommer direkt erreichbar.

Die neue Ausgabe der Reisewelt Hannover Airport zeigt, was das kommende Jahr in Sachen Reisen bereithält. Ein besonderes Highlight: die Airline SkyAlps, die das Flugangebot ab Hannover zukünftig bereichert. Zweimal wöchentlich – immer montags und donnerstags – verbindet sie Hannover mit Klagenfurt in Kärnten sowie mit Bozen in Südtirol. Und das in nur rund 120 Minuten!

Die italienische Airline setzt dabei auf Regionalität, Komfort – und Nachhaltigkeit. Geflogen wird mit dem energieeffizienten Flugzeugtyp Dash DHC-8-Q400. Im Vergleich zu anderen Modellen spart dieser Regionaljet bis zu 50 Prozent an Emissionen ein. Und verursacht zudem weniger Lärm bei Start und Landung. An Bord werden die Passagiere mit Südtiroler Köstlichkeiten verwöhnt – von Schüttelbrot bis hin zu regionalen Qualitätsweinen. Einfach perfekt für alle, die entspannt in die Berge reisen möchten!

Zusammen mit dem Reiseveranstalter-Partner UKS Touristik können attraktive Urlaubsideen passend zum neuen Flugangebot gebucht werden. Komfortabler Hotels z. B. in Meran oder am Wörthersee, dazu maximale Flexibilität mit zahlreichen Abflugtermine.

Außerdem in der aktuellen Reisewelt Hannover Airport: Eine Vielzahl spannender Ziele – Sonnentage in der Toskana oder Urlaub auf der Aphrodite-Insel Zypern – ganz bequem per Sonderflug direkt ab Hannover. Ebenfalls zu finden sind Reiseangebote zur Mandelblüte auf Mallorca oder Strandurlaub in Kroatien.

Das Parken am Hannover Airport ist bei allen Angeboten der Reisewelt Hannover Airport inklusive.