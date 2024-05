Eurowings baut am Flughafen Hannover aus

Flughafen Hannover (Foto: Flughafen Hannover)

Eurowings baut ihre Präsenz am Hannover Airport deutlich aus und erweitert im Sommer 2024 das Angebot an Direktzielen.

Insgesamt 17 attraktive Urlaubs- und City-Destinationen in Europa stehen auf dem Flugplan. Damit verdreifacht Eurowings das Angebot für Reisende ab HannoverIm Zuge dieser Programmausweitung stationiert Eurowings zwei Flugzeuge des Typs Airbus A320 am Hannover Airport. HAJ ist damit die zwölfte Eurowings-Basis in Europa und Teil des Wachstumskurses von Deutschlands größtem Ferienflieger

Im Rahmen eines Medien-Events gab Eurowings-CEO Jens Bischof gemeinsam mit den Geschäftsführern des Hannover Airport, Dr. Martin Roll und Maik Blötz, den symbolischen Startschuss für die neue Eurowings-Basis. Zuvor war bereits ein aus Thessaloniki kommendes Eurowings-Flugzeug nach der Landung von der Flughafenfeuerwehr mit einer Wasserfontäne begrüßt worden

Weithin sichtbares Zeichen des verstärkten Engagements von Eurowings ist seit wenigen Tagen der im Eurowings Farbton „Burgundy“ gestrichene „alte“ Tower des Flughafens

„Der Flugplan ab HAJ wird durch die Eurowings-Ziele nochmals attraktiver. Unsere Passagiere können sich auf ein tolles Reise- und Urlaubsjahr 2024 freuen“, so Airport-CEO Dr. Martin Roll, „Eurowings sendet mit dieser Basiseröffnung ein starkes Signal für Hannover in den Markt und stärkt unsere Stellung als touristischer Airport im Norden erheblich. Und Italien als Urlaubsland – das stand schon lange auf unserer Wunschliste.

„Wir freuen uns sehr, dass wir ab Hannover in diesem Sommer ein breites Programm an attraktiven Zielen anbieten, die auf der Wunschliste vieler Urlauber ganz oben stehen“, erklärt Eurowings-CEO Jens Bischof. „Mit unserem Angebot sorgen wir für eine bessere Anbindung Niedersachsens insbesondere an die beliebtesten Sonnenziele in Südeuropa. Unsere Gäste profitieren dabei von unserem Value-Konzept, das mit Flexibilität, Komfort und Nachhaltigkeit auf die Kernbedürfnisse der Flugreisenden von heute eingeht. Unsere Ausweitung ist darüber hinaus ein starkes Bekenntnis zum Luftverkehrsstandort Hannover und der gesamten Region.

Auch der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay begrüßen die neuen Direktziele und die damit verbundenen Chancen für den Incoming-Tourismus. Zur Basiseröffnung gratulierten ebenfalls Regionspräsident Steffen Krach, Chef der Deutschen Messe AG Jochen Köckler, IHK-Geschäftsführerin Maike Bielfeld sowie Meike Zumbrock von der Tourismus Marketing Niedersachsen und der italienische Generalkonsul David Michelut.

Das Eurowings-Programm ab Hannover setzt neben zwei wöchentlichen Flügen ins portugiesische Faro und dem neuen Ziel Malaga (4x wöchentlich) einen deutlichen Italien-Schwerpunkt: Mit Rom (4x wöchentlich), Catania und Neapel (jeweils 3x wöchentlich), Bergamo, Bari, Olbia und Lamezia Terme (jeweils 2x wöchentlich) sorgt Eurowings für eine gute und direkte Anbindung an eines der beliebtesten Urlaubsländer der Norddeutschen. Das griechische Thessaloniki und Pula in Kroatien werden zweimal pro Woche von Eurowings angeflogen. Aufgestockt hat die Lufthansa Group Airline auch die Verbindungen zum beliebtesten Urlaubsziel der Deutschen: Wöchentlich hebt Eurowings bis zu 18-mal Richtung Palma de Mallorca ab. Näher rückt für Reisende ab Hannover auch ein Ziel im Norden: Mit zwei wöchentlichen Flügen ermöglicht Eurowings jetzt einen schnellen Trip in Schwedens Hauptstadt Stockholm. Ergänzt wird das Programm von einem wöchentlichen Flug nach Pristina.