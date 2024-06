Mit TUI fly von Hannover nach Burgas

TUI fly am Flughafen Hannover (Foto: Flughafen Hannover)

Der Flughafen Hannover freut sich über zwei Strecken nach Bulgarien. TUI fly fliegt von Hannover nach Burgas und Varna.

Der Erstflug X3 5333 ist pünktlich zum Beginn der Sommerferien in Niedersachsen mit 189 Passagieren und sechs Crewmitglieder vom Flughafen Hannover-Langenhagen nach Burgas gestartet. Die neuen Direktflüge von Deutschlands beliebtester Ferienfluggesellschaft verbinden Norddeutschland jetzt mit den angesagten Stränden Bulgariens. Immer montags und freitags geht es nach Burgas und dienstags und donnerstags nach Varna.

TUI fly hat für diesen Sommer ein weiteres Flugzeug am Heimatflughafen stationiert und damit das Flugprogramm deutlich auf rund 750.000 Sitzplätze bzw. 150 wöchentliche Flüge ausgebaut. Ab Hannover ist neben Burgas und Varna in Bulgarien auch Antalya neu im Programm sowie ein zweiter wöchentlicher Flug auf die Kapverden.

„Wir freuen uns sehr über das starke Engagement und das attraktive Flugangebot unseres Homecarriers TUI fly am Standort Hannover. Burgas und Varna sind tolle touristische Zielgebiete und machen unseren Sommerflugplan noch abwechslungsreicher“, sagt Hannover Airport-CEO Dr. Martin Roll.

„Bulgarien ist ein Aufsteigerziel in diesem Reisesommer und verzeichnet aktuell kräftige Buchungszuwächse im zweistelligen Prozentbereich. Insbesondere Familien schätzen das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis, die vielen All-Inclusive-Angebote und unser deutlich ausgebautes Hotelangebot“, so Stefan Baumert, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung.

Als Garant für perfekten Familienurlaub mit deutschsprachiger Kinderbetreuung und umfangreicher All Inclusive Verpflegung haben gleich zwei TUI Kids Clubs in diesem Sommer neu eröffnet. Der Vier-Sterne TUI Kids Club Sol Nessebar Bay liegt zentral in Nessebar direkt am Sonnenstrand der bulgarischen Schwarzmeerküste mit eigenem Aquapark. Auch der neue Fünf-Sterne TUI Kids Club Dreams Sunny Beach Resort liegt am Sonnenstrand mit schöner Bergkulisse und hoteleigenem Wasserpark.

TUI Suneo, die beliebte Marke für preisbewusste Urlauber, hat zum Sommer erstmals ein Erwachsenenhotel in Bulgarien eröffnet. Das Vier-Sterne-Hotel TUI Suneo Perla liegt ebenfalls am feinsandigen Sonnenstrand. Insgesamt hat TUI über 400 Hotels und 130 Ausflüge und Erlebnisse in Bulgarien im Programm.