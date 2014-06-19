Boeing liefert 150sten Dreamliner aus

Boeing konnte am 5. Juni 2014 den 150sten Dreamliner ausliefern, die Jubiläumsmaschine ging an den Erstkunden All Nippon Airways (ANA).

Für das Dreamliner Programm ist dies ein wichtiger Meilenstein, die Produktionsrate konnte während den vergangenen drei Jahren sukzessive auf 11 Boeing 787 pro Monat gesteigert werden. Der Dreamliner steht mit Everett und Charleston an zwei Standorten in der Endfertigung. Bei der Jubiläumsmaschine handelt es sich um den Dreamliner mit der Baunummer 179, das Flugzeug ist in Japan auf JA829A immatrikuliert.