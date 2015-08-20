Qantas will Boeing 787 Dreamliner beschaffen

Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Qantas hat während der Präsentation ihrer Jahreszahlen die Kaufabsichtserklärung für acht Boeing 787-9 Dreamliner bekanntgegeben.

Boeing hat die Kaufabsichtserklärung in einer Medienmitteilung begrüsst und wird die Bestellung in das Auftragsbuch übernehmen, sobald sie abgeschlossen werden konnte. Nach den aktuellen Listenpreisen kosten acht Boeing 787-9 Dreamliner momentan 2,116 Milliarden US Dollar. Qantas möchte die ersten Boeing 787-9 ab 2017 einführen.