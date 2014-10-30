Boeing liefert 200sten Dreamliner aus

Am 27. Oktober 2014 konnte Boeing in Everett den zweihundertsten Dreamliner an einen Kunden übergeben, die Jubiläumsmaschine ging an Qatar Airways.

Für Qatar Airways handelt es sich bei dem Jubiläumsflugzeug bereits um die sechzehnte Boeing 787. Qatar Airways gehört beim Dreamliner Programm zu den ganz grossen Kunden, die Fluggesellschaft aus Doha hat bei Boeing insgesamt dreissig Boeing 787-8 in Auftrag gegeben.

Boeing hat in diesem Jahr bereits 88 Boeing 787 ausgeliefert, im laufenden Monat waren es bereits neun. Boeing produziert auf zwei Endfertigungsstrassen monatlich zehn Dreamliner.