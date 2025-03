Ver.di Streik am Flughafen Hannover

TUI fly am Flughafen Hannover (Foto: Flughafen Hannover)

Die Gewerkschaft Ver.di hat für Montag, den 10. März 2025, zu einem Warnstreik an den deutschen Flughäfen aufgerufen. Auch der Flughafen Hannover ist betroffen.

Aufgerufen sind neben den Beschäftigten der Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH auch die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienstleister. Aus diesem Grund wird am Montag, den 10. März 2025 kein regulärer Flugbetrieb am Hannover Airport stattfinden. Für Not- und Rettungsflüge ist der Flughafen Hannover auch im Streikzeitraum erreichbar.

Am Flughafen Hannover waren für diesen Zeitraum insgesamt 98 Flugbewegungen (48 Abflüge und 50 Ankünfte).

Der Hannover Airport bittet alle betroffenen Passagiere, Kontakt mit ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter aufzunehmen.