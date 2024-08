Ausbildungsstart am Flughafen Dortmund

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Am Dortmund Airport starteten am Donnerstag, den 1. August 2024, vier junge Talente ihren nächsten Karriereschritt in der Welt des Luftverkehrs.

Fabian Frintrop, Leon Sami Czanderna, Jolie Stichling und Melek Memis werden in den kommenden drei Jahren den Flughafenbetrieb vollumfänglich kennenlernen und zu Servicekaufleuten im Luftverkehr ausgebildet. Zum Start wurden die Neuankömmlinge von Dietmar Krohne (Prokurist Flughafen Dortmund GmbH), den Ausbildungskoordinatorinnen Jana Lewin und Lara Brecht sowie dem Betriebsrat, vertreten durch Stefanie Kessler, am Airport in Empfang genommen. „Seit über zwanzig Jahren bildet der Dortmund Airport Fachkräfte für den Luftverkehr aus und so freuen wir uns, dass sich auch in diesem Jahr vier vielversprechende junge Leute für das spannende Arbeitsumfeld Airport entschieden haben“, so Dietmar Krohne.

Auf die Vier wartet eine abwechslungsreiche Ausbildungszeit. Im operativen Bereich erlernt die Gruppe die Prozesse von Check-in und Boarding, wird an die Flugzeugabfertigung auf dem Vorfeld herangeführt, erhält Einblicke in die Vorfeldkontrolle bei der Verkehrsleitung und steht Reisenden mit Rat und Tat an der Information und im Lost & Found zur Seite. In der Flughafenverwaltung werden umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Buchhaltung und Marketing vermittelt. „Unsere Azubis übernehmen von Beginn an viel Verantwortung, werden in alle relevanten Prozesse mit eingebunden und intensiv auf die verschiedenen Aufgabenfelder am Airport vorbereitet“, erläutert Jana Lewin. „Der Bedarf an Fachkräften ist hoch und wir tragen mit Freude dazu bei, qualifizierte Nachwuchskräfte für den Flughafen auszubilden.“

Wer sich ebenfalls für die Luftverkehrsbranche begeistert und am Dortmund Airport einsteigen möchte, hat noch bis Oktober die Chance, sich für einen Ausbildungsplatz im Jahr 2025 zu bewerben. Mehr Infos gibt es direkt beim Flughafen Dortmund.

Flughafen Dortmund