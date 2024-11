Flughafen Dortmund zieht Herbstferienbilanz

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Der Dortmund Airport schließt die diesjährigen Herbstferien mit einem Passagierzuwachs von rund 27,5 Prozent ab und ist damit zufrieden.

In der Zeit vom 12. bis zum 27. Oktober 2024 nutzten kumuliert 172.174 ankommende und abfliegende Fluggäste die Dortmunder Start- und Landebahn. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres konnten knapp 135.000 Reisende gezählt werden, was in absoluten Zahlen einem Anstieg von mehr als 37.000 Passagieren entspricht.

Von den über 40 Reisezielen, die aus Dortmund zur Verfügung standen, zeichneten sich identische Favoriten ab, wie auch in den vorangegangenen Sommerferien. Mit fast 21.000 Passagieren war die Verbindung Dortmund – Kattowitz am stärksten nachgefragt. Viele Fluggäste nutzten die Herbstferien auch, um vor den kalten Tagen noch etwas Sonne auf Mallorca zu tanken. Die Baleareninsel wurde mit knapp 15.800 Reisenden bei über 100 Flugbewegungen am zweithäufigsten gebucht. Knapp an einer fünfstelligen Gästeanzahl kratzte die Strecke nach Bukarest mit etwa 9.200 reisenden Personen. Der verkehrsreichste Zeitraum fiel auf den Ferienbeginn: Allein am Samstag, den 12. Oktober, wurden nahezu 13.000 Passagiere am Airport verzeichnet.

Die positive Herbstferienbilanz bestätigt den prognostizierten Wachstumstrend des Flughafens. Seit den Sommerferien blieb die Nachfrage auf einem hohen Niveau, sodass sich auch der September mit knapp 298.000 Reisenden als einer der Top-Monate hervorhob. Für den Oktober wird ein ähnlich hohes Niveau erwartet, womit der Flughafen seinem Jahresziel von 3 Millionen Fluggästen einen weiteren Schritt näher kommt.

Flughafen Dortmund