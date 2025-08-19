Ausbildungsstart am Dortmund Airport

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Drei Azubis treten am Flughafen Dortmund die Reise ins Berufsleben an. Zwischen Check-in und Flugzeugabfertigung beginnt für drei junge Talente mehr als nur ein Job: Es beginnt das Abenteuer Ausbildung.

Celine Rosinski, Alexander Steinmeier und Selina Wolanin wurden heute offiziell zur Ausbildung als Servicekaufleute im Luftverkehr am Dortmund Airport begrüßt. In den vergangenen zweieinhalb Wochen wurden die drei bereits umfassend theoretisch auf die ersten Einsatzbereiche vorbereitet und nun geht es direkt ins Terminal und damit rein in den Flughafenalltag. Mit frischen Ideen, viel Neugier und einem Koffer voll Motivation starteten die Nachwuchskräfte ihre berufliche Reise.

In den kommenden drei Jahren werden die Auszubildenden nicht nur Passagiere einchecken, Flugzeuge abfertigen oder die Abläufe des Flughafens verstehen. Sie werden auch ein Teil des großen Airport-Teams, das tagtäglich für einen reibungslosen Flughafenbetrieb sorgt. Ob in der Verkehrsleitung, im Lost & Found oder der Verwaltung; die Azubis lernen von Anfang an mitten im Geschehen. „Unsere Auszubildenden sind fest ins Flughafenteam eingebunden. Nach einer gründlichen Einarbeitung übertragen wir ihnen schon früh Verantwortung, weil wir wissen, dass sie so bestmöglich an ihren Aufgaben wachsen können", erklärt Ausbildungskoordinatorin Jana Lewin. In den drei Lehrjahren durchläuft die Gruppe zahlreiche Abteilungen des Airports: Neben dem operativen Tagesgeschäft, das die Passagier- und Flugzeugabfertigung, die Verkehrsleitung, die Information, die Ausweisstelle und vieles mehr umfasst, ist auch der kaufmännische Bereich ein zentraler Bestandteil. Auf dem Ausbildungsplan stehen daher nicht nur das Marketing und die Buchhaltung, sondern auch die Konzernbuchhaltung bei DSW21.

Zur offiziellen Begrüßung wurden die drei von Flughafengeschäftsführer Ludger van Bebber, den Ausbildungskoordinatorinnen Jana Lewin und Lara Brecht und dem Betriebsratsvorsitzenden Dominik Möller herzlich willkommen geheißen. Neben guten Wünschen gab es auch erste Einblicke in den Ablauf der kommenden Wochen und natürlich ein gemeinsames Foto im Terminal.

Auch für den Ausbildungsbeginn im Jahr 2026 ist der Startschuss bereits gefallen. Wer Interesse an einer spannenden Ausbildung im Luftverkehr hat, kann sich noch bis Oktober auf einen Ausbildungsplatz bewerben. Alle Informationen zur Bewerbung finden Interessierte auf der Website des Flughafens.

Flughafen Dortmund