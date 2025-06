Ab Dortmund mit Wizz Air nach Craiova

Wizz Air Airbus A321neo (Foto: Wizz Air)

Die Direktflugverbindung zwischen dem Dortmund Airport und dem Craiova International Airport ist mit dem Erstflug vom 2. Juni 2025 zurück im Flugplan.

Um 8:45 Uhr startete der pinkfarbene Airbus planmäßig in die historische Region Kleine Walachei in Rumänien und ergänzt damit fortan das bereits dichte Streckennetz nach Osteuropa um ein weiteres Ziel.

Um den freudigen Anlass gebührend zu würdigen, wurde die 6-köpfige Crew auf dem Vorfeld begrüßt. Ab sofort verbindet die Fluggesellschaft Wizz Air Reisende ab Dortmund wieder dreimal pro Woche, je montags, mittwochs und freitags, in nur etwa zweieinhalb Stunden mit der rumänischen Universitätsstadt. Damit ist der Dortmund Airport einer der wenigen Flughäfen Deutschlands, der diese Strecke bedient.

Craiova liegt südwestlich der Hauptstadt Bukarest und somit in Nähe zum Dreiländereck zwischen Serbien und Bulgarien. Die charmante Stadt zeichnet sich durch ihre lange Geschichte aus und bietet eine Mischung aus historischer Architektur, modernen Einflüssen und bedeutenden Museen. Besonders in der Vorweihnachtszeit zieht der städtische Weihnachtsmarkt zahlreiche Besucher an. Zudem können Reisende die grünen Oasen der Stadt wie den Nicolae Romanescu Park und den Botanischen Garten genießen.