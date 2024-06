EM-Giant Trophy zu Gast am Dortmund Airport

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Der Countdown bis zum Start der UEFA Euro 2024 läuft. Das ist ab dem 10.06.2024 auch am Dortmund Airport spürbar, wenn der amtierende Fußball Europameister Italien bei uns landet.

Passend dazu wird am 10.06.2024 ein riesiger EM-Pokal in der Abflughalle platziert. Um 17:30 Uhr wird die XXL-Trophäe von Geschäftsführer Ludger van Bebber offiziell in Empfang genommen, bevor am frühen Abend die italienische Nationalmannschaft am Dortmund Airport eintrifft.

Drei Tage lang haben die Gäste des Dortmund Airport die Möglichkeit, den Pokal zu bewundern und Fotos zu machen, bevor er am 13.06.2024 ins Fußballmuseum zurückkehrt.