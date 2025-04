Flughafen Dortmund erwartet Osterferienwelle

Flughafen Dortmund Wizz Air (Foto: Flughafen Dortmund)

Da am Wochenende Nordrhein-Westfalen in die Ferien startet, rechnet der Dortmund Airport bis zum 27. April mit einem erhöhten Reiseaufkommen.

Fluggäste profitieren in diesem Jahr davon, dass die Osterferien vollständig im April liegen, wodurch der Sommerflugplan mit erhöhten Frequenzen und einer erweiterten Destinationsauswahl bereits aktiv ist. Insgesamt geht der Flughafen in der zweiwöchigen Schulpause von rund 115.000 Passagieren aus, die in den Osterurlaub verreisen.

Ein Highlight direkt zu Beginn der Ferien ist die neue Verbindung von Pegasus Airlines, die am 15. April nach Antalya aufgenommen wird – der perfekte Ort, um die ersten längeren Sonnentage des Jahres zu genießen. Doch auch Städtetrips sind über die Osterzeit eine beliebte Wahl. Bei mildem Frühlingswetter bieten sich spannende Ziele wie Budapest, Istanbul oder Split an, die allesamt ab Dortmund per Direktflug erreichbar sind.

Unter den meist angeflogenen Zielen zur Ferienzeit sticht unter anderem Palma de Mallorca hervor. Reisende können die Baleareninsel bis zu dreimal täglich anfliegen, um Outdoor-Aktivitäten zu erleben, Sehenswürdigkeiten zu entdecken oder einfach die Sonne zu genießen. Auch die Fluggesellschaft Wizz Air hat starke Anwärter auf die Top-Destination im Programm: die meisten Flüge gehen nach Kattowitz, Tirana und Bukarest.

Aufgrund des erwarteten höheren Reiseaufkommens wird Fluggästen empfohlen, ausreichend Zeit für die Anreise, den Check-in und die Sicherheitskontrolle einzuplanen. Der Dortmund Airport rät, für einen entspannten Urlaubsstart mindestens 2,5 Stunden vor dem geplanten Abflug am Flughafen zu erscheinen.

Flughafen Dortmund