Energie-Scouts am Dortmund Airport

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Drei Auszubildende des Dortmund Airport haben erfolgreich die IHK-Zusatzqualifikation zu Energie-Scouts absolviert.

Michèle Scheffler, Tim Oliver Petersen und Lennard Pelkmann, alle drei im ersten Lehrjahr der Ausbildung zu Servicekaufleuten im Luftverkehr, erweiterten in drei ganztägigen Workshops ihr Verständnis zu den Themen Energiewende, Ressourceneffizienz und Klimaschutz. In der anschließenden Praxisphase konzipierten sie ein eigenes Effizienzprojekt und planten die Umfunktionierung eines ausrangierten Flughafenbusses.

Mit ihrem Projekt „DTM E-Bus Retrofit“ beabsichtigte die Gruppe, einen fast 30 Jahre alten und wenig gelaufenen Airport-Bus nachhaltig wiederzuverwenden. „Da der Bus durchaus noch funktionsfähig ist, haben wir uns überlegt, wie er weiterhin zum Einsatz kommen könnte. Da kam uns die Idee, ihn zu einer mobilen Werkstatt samt Werkbank, Kompressor und Lagermöglichkeiten umzurüsten“, so Lennard Pelkmann. „Kleine Reparaturen könnten dank der Bodenluke nach innen verlegt werden und direkt aus dem Bus heraus vorgenommen werden. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um Wartungsarbeiten an der Befeuerung, den Flughafenlampen auf der Start- und Landebahn des Airports“, führt Lennard Pelkmann fort. Darüber hinaus untersuchten die Energie-Scouts im Rahmen ihres Projektes auch den Umbau des dieselbetriebenen Busses auf eine alternative Antriebstechnik wie Elektro- oder Wasserstoffantrieb, um so weitere Emissionen einzusparen. Bei Umsetzung der Upcycling-Idee könnten nicht nur Wartungsprozesse optimiert werden, sondern auch Mitarbeitende und Dienstleister am Dortmund Airport würden von vorteilhaften Arbeitsbedingungen profitieren.

Heike Helmboldt, Nachhaltigkeitsreferentin am Dortmund Airport und Betreuerin des Projektes, ist von so viel Initiative begeistert: „Ich bedanke mich recht herzlich bei unseren diesjährigen Energie-Scouts, die mit viel Engagement und Herzblut ihr Projekt gemeistert und für die Nachhaltigkeit am Dortmund Airport einen wertvollen Beitrag geleistet haben.“

Flughafen Dortmund