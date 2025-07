Sommerferienstart am Flughafen Hannover

Flughafen Hannover (Foto: Flughafen Hannover)

Wenn zum Wochenende in Niedersachsen die Sommerferien starten, werden wieder mehrere tausend Passagiere täglich ab dem Flughafen Hannover in den Urlaub abheben.

Von Beginn der Sommerferien in Niedersachsen bis zum Ende der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen rechnet der Flughafen Hannover mit knapp einer Million Passagieren. Dabei werden die verkehrsstärksten Tage die Wochenenden zu Beginn der Ferien in Niedersachsen (4. Juli) und zu Beginn der Ferien in Nordrhein-Westfalen (12. Juli) mit über 20.000 Passagieren pro Tag sein.

Zu den beliebtesten Zielen ab Hannover gehören die türkische Riviera, Palma de Mallorca, die griechischen Inseln und viele weitere Sonnenziele rund ums Mittelmeer.

Aber auch Verbindungen zu den europäischen Metropolen sind im Flugplan zu finden: Barcelona, Zürich, Wien, London, Amsterdam und weitere Städte sind mehrmals täglich direkt erreichbar.

Neu in diesem Sommer geht es mit Eurowings direkt nach

Bastia (Korsika), Lissabon und Erbil. Und Sky Alps verbindet Hannover seit Mai nonstop mit Klagenfurt und Bozen. Attraktive Pauschalreisen sind auf www.urlaub-kaernten.de und www.urlaub-suedtirol.de buchbar.

Insgesamt bietet der Sommerflugplan über 60 Direktziele.

Flughafen Geschäftsführer Dr. Martin Roll:

In den nächsten Wochen rechnen wir mit einer sehr hohen Auslastung aller Flüge. Wir haben uns gemeinsam mit allen Playern am Standort gut vorbereitet, um den Sommerverkehr reibungslos zu bewältigen. Den Passagieren empfehlen wir die angebotenen Serviceleistungen wie den HAJway oder die Online-Parkplatzreservierung zu nutzen und wünschen einen tollen Start in den Sommerurlaub.

Neuigkeiten vom Hub of the SCORPIONS!

Pünktlich zum Start der Sommerferien und zum großen Jubiläumskonzert der SCORPIONS in Hannover gibt es Neuigkeiten vom Hub of the SCORPIONS. Ab sofort gibt es im Erlebnis-Shop exklusive Merchandise-Artikel zu kaufen. T-Shirts, Magnete, Puzzle und vieles mehr warten auf der Airport Plaza zwischen Terminal A und B. Diese einmaligen Souvenirs gibt es ausschließlich am Flughafen. Sie wurden mit den SCORPIONS exklusiv im Rahmen des Projektes Hub of the SCORPIONS ausgesucht und designt.

Und auch auf der Rockstage finden Passagiere und Besucher Neues. Wie viel hat die Band bei ihren ersten Auftritten verdient? Was kostete das erste Band-Auto? Und wofür wurde die erste Gage ausgegeben? Diese und weitere Infos finden Fans im originalen Kassenbuch aus dem Jahr 1965 der Band, was ab sofort auf der Rockstage ausgestellt ist.

Neu anzusehen ist auch der ECHO, den die Band für ihr Lebenswerk im Jahr 2009 verliehen bekommen hat. Die Deutsche Phone-Akademie zeichnete damals die beispiellose „Weltkarriere“ mit über 75 Millionen verkauften Tonträgern und unzähligen Gold- und Platin-Alben aus.

Am 1. August gibt Frontman Klaus Meine zudem spannende Einblicke in die Karriere der Ausnahmeband. Dann ist er zu Gast bei der beliebten Talk- und Lesereihe Erleben & Erlesen.

Flughafen Hannover