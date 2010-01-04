Turkish soll 20 Airbus Maschinen bestellen

Turkish Airlines soll in diesem Jahr zwanzig Airbus der A320 Familie bestellen.

Die Airline will ihre Flotte um 14 A321 und sechs A319 Flugzeuge aufstocken. Die Lieferungen sollen zwischen 2011 und 2012 beginnen, so ein Statement der Airline. Nicht bekannt ist, mit welchen Motoren die Flieger ausgestattet werden sollen. Turkish Airlines soll ausserdem zehn Kaufoptionen erstehen, machte aber keine Angaben zum Modell. Die Optionen sollen ab 2013 geliefert werden. Turkish Airlines hatte lange zwischen den Airbus Fliegern und der Boeing 737 abgewägt. Nun scheint sie einen Entschluss gefasst zu haben. Die Airline betreibt bereits vier A319, 22 A320 und 21 A321.