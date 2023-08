Turkish Airlines meldet Quartalsverlust

Bei der türkischen Fluggesellschaft lief es im zweiten Quartal 2009 nicht mehr reibungslos, die Airline musste einen Verlust von 25,6 Millionen US Dollar hinnehmen.

Das Quartalsresultat sieht dramatischer aus als es in Wirklichkeit ist, in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres resultierte unter dem Strich ein Gewinn von 68,7 Millionen US Dollar. Im ersten Quartal 2009 schrieb Turkish Airlines einen Reingewinn von 105,4 Millionen US Dollar. Der Gewinn im ersten Halbjahr 2009 war lediglich neun Prozent tiefer als ein Jahr zuvor. Mit der türkischen Fluggesellschaft flogen in den ersten neun Monaten 11,2 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Anstieg von neun Prozentpunkten. Die Verantwortlichen von Turkish Airlines sehen das Hauptproblem beim eingeflogenen Quartalsverlust in der globalen Wirtschaftskrise.