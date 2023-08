Aer Lingus schreibt Gewinn

Der irische Low-Cost-Carrier Aer Lingus ist im zweiten Quartal wieder gewinnbringend geflogen.

Die Airline verbuchte einen Gewinn vor Steuern von 15,4 Millionen Euro, in der Vergleichsperiode des Vorjahres hatte sie einen Verlust von 13,8 Millionen einstecken müssen. Nach zwei aufeinanderfolgenden Jahresverlusten 2008 und 2009 will Aer Lingus dieses Jahr mindestens mit einem Break Even abschliessen. Für die erste Jahreshälfte meldete die Airline einen Betriebsverlust von 24 Millionen Euro, der Vulkanausbruch auf Island im April und seine Folgen dürften sich stark auf dieses Resultat ausgewirkt haben.