Turkish Airlines auf Wachstumskurs

Turkish Airlines ist momentan eine der wachstumsstärksten Fluggesellschaften, die Airline legte im vergangen Jahr um 11 Prozent zu.

Mit dem türkischen Flag Carrier flogen im letzten Jahr leicht mehr als 25 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Passagierwachstum von 11 Prozent. Die Airline bot im 2009 mit 56,5 Milliarden Sitzplatzkilometer 22 Prozent mehr Kapazität an als ein Jahr zuvor. Nachgefragt wurden mit 40,1 Milliarden Sitzplatzkilometer 17 Prozent mehr als im 2008. Die Auslastung verschlechterte sich um 3,1 Prozentpunkte auf 70,9 Prozent. Bei der Fracht konnte Turkish Airlines um 19,6 Prozent zulegen. Die Flotte wurde um 7 Maschinen auf 134 Flugzeuge ausgebaut.