Flughafen Hannover erzielt Passagierrekord

TUI fly am Flughafen Hannover (Foto: Flughafen Hannover)

Der Flughafen Hannover hat nach der Corona-Pandemie einen neuen Passagierrekord erreicht. Am vergangenen Freitag wurde der fünfmillionste Fluggast im Jahr 2024 von Airport-CEO Dr. Martin Roll persönlich begrüßt.

Salome Kerwien konnte sich vor dem Abflug mit TUI fly nach Gran Canaria gemeinsam mit ihrem Mann Timo über einen Reisegutschein der HAJ Reisewelt im Wert von 1.000 Euro freuen.

„Ich freue mich, dass unser fünfmillionster Passagier mit einem Flug von TUI fly abhebt. Unser Homecarrier hat zu diesen guten Passagierzahlen erheblich beigetragen. Bis zum Jahresende erwarten wir 5,3 Millionen Passagiere. Wir sind sehr stolz auf unser Team und darauf, dass wir nach der Corona Pandemie wieder diese Spitzenmarke erreichen konnte“, so Dr. Martin Roll.

Auch TUI fly Geschäftsführer Michael Garvens unterstreicht die gute Zusammenarbeit mit dem HAJ-Team: „Der Hannover Airport ist ein langjähriger und enger Partner für TUI fly. Mit sechs stationierten Flugzeugen und 70 wöchentlichen TUI fly Abflügen ist der Flughafen eine der wichtigsten Stationen und eine tragende Säule unseres Flugbetriebs. Umso mehr freuen wir uns als Heimatfluggesellschaft, den fünfmillionsten Gast in den Urlaub fliegen zu dürfen“.

Neben der Stationierung eines zweiten Flugzeugs und der Basis-Eröffnung von Eurowings haben viele weitere Strecken und Airlines das Urlaubsangebot am HAJ in diesem Jahr noch vielfältiger gemacht.

Antalya und Palma de Mallorca liegen bei den Fluggästen weiterhin ganz vorne, dicht gefolgt von München, Frankfurt und Istanbul.

Und auch für das Jahr 2025 stehen die Zeichen auf Wachstum und noch mehr Ziele. Die Airline SkyAlps wird das Flugangebot ab Hannover zukünftig bereichern. Zweimal wöchentlich – immer montags und donnerstags – verbindet sie im nächsten Jahr Hannover mit Klagenfurt in Kärnten sowie mit Bozen in Südtirol. Und das in nur rund 120 Minuten.

Flughafen Hannover