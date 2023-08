Southwest Airlines mit mehr Passagieren

Im Juni 2012 stiegen bei Southwest Airlines mit 9,970 Millionen Fluggästen 0,8 Prozent mehr bezahlende Fluggäste zu als im Vorjahresjuni.

Der weltweit führende Low Cost Carrier baute die Verkehrsleistung im Juni um 0,7 Prozentpunkte auf 11,399 Milliarden Sitzplatzmeilen ab. Die Nachfrage ist gegenüber dem Vorjahresjuni um 0,1 Prozentpunkte auf 9,622 Milliarden Sitzplatzmeilen ebenfalls leicht zurück gegangen. Die Auslastung hat sich um 0,5 Prozentpunkte auf 84,4 Prozent verbessert. In den ersten sechs Monaten flogen mit Southwest Airlines 54,420 Millionen bezahlende Fluggäste, was in etwa gleich viele waren wie im gleichen Vorjahreszeitraum.